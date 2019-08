Pedullà: “Llorente aspetta il Napoli, i viola puntano un esterno offensivo. E gli ultimi sette giorni…”

Alfredo Pedullà, nel consueto punto sul mercato viola a Radio Bruno, ha chiarito le trattative sul tavolo di Pradè e Joe Barone:

Llorente (SCHEDA) in questo momento sta aspettando il Napoli, ma se gli Azzurri aspetteranno Icardi ancora si potrà rimischiare tutto. Ancelotti ha il sì del giocatore e i viola fin qui non hanno mai approfondito troppo. La Fiorentina è più su un esterno offensivo, mi incuriosisce molto la possibile titolarità di alcuni giovani. Biraghi verrà accontentato, ma per ora si rimane bloccati così come su Dalbert (SCHEDA). Berardi? Peccato che è squalificato perché avrei voluto vedere come si sarebbe comportato in campo nella prima giornata. Pedro? Servirebbe un esborso importante che in questo momento la Fiorentina difficilmente potrebbe fare. Sono curioso di vedere De Paul (SCHEDA), mentre su Politano l’Inter fa muro. Poi entreremo nell’ultima settimana che potrebbe essere decisiva per Eysseric e Simeone.