Pedullà: “La Fiorentina vuole usare i soldi di Veretout per il centrocampista”

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni del Penstaport di Radio Bruno per parlare del mercato viola:

“Il fronte Veretout fino a domani sera resterà più cauto, ma il Milan è molto favorito. La Fiorentina non gradisce contropartite, tranne Karsdorp, ma i viola vogliono investire i soldi della cessione di Veretout per il centrocampista. De Rossi? Per me in Italia ci sono varie possibilità, ma si deve aspettare domani che torni dalle vacanze, si deve capire il suo ultimo gradimento. Tonali? Il primo problema è che ce l’ha Cellino. Credo che la Fiorentina possa andare sul ragazzo in caso di cessione di Chiesa, anche se il Brescia vuole tenerlo, ed ha una valutazione molto alta.”