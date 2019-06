Pedullà: il Napoli pronto a tornare in corsa per un giocatore della Fiorentina

Con la trattativa tra Napoli e Roma in chiusura per Manolas e la cessione ai giallorossi di Diawara, il Napoli potrà tornare ad occuparsi degli altri obiettivi di mercato. Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio portale web, con un uomo in meno a centrocampo, adesso il Napoli potrà tornare a concentrarsi su altri obiettivi di mercato come James Rodriguez e soprattutto Jordan Veretout. Il club partenopeo nelle ultime settimane aveva mollato la presa sul centrocampista francese proprio per dare massima priorità alla trattativa per il difensore greco.

Per adesso su Veretout sarebbe in vantaggio il Milan, nonostante l’offerta economica della Roma sia superiore. Adesso anche il Napoli potrà tornare a dire la sua in ambito di calciomercato per aggiudicarsi le prestazioni sportive e calcistiche del centrocampista transalpino.