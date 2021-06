Offerta per Dragowski, ma la Fiorentina vuole di più. Se parte, ecco il sostituto

La Fiorentina pensa a come sostituire Dragowski, il giornalista Alfredo Pedullà fa il punto della situazione

“Il Borussia Dortmund vuole Dragowski ed è pronto a offrire 10 milioni di euro per il portiere polacco. La Fiorentina vorrebbe di più ma deve anche considerare che il suo contratto scade nel 2023. Per sostituirlo in pole c’è Ospina, che il prossimo anno è destinato a fare il secondo al Napoli e ha il contratto in scadenza tra un anno. Né Cragno né Consigli per la Fiorentina".