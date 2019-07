Pedullà: “Lirola andrà a buon fine, Saponara vicino al Lecce”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Spero che Montella non paghi sul campo il ritardo del mercato. Siamo a fine luglio. L’operazione Lirola credo sia destinata ad andare a buon fine, ieri si è mosso più di qualcosa sull’uscita di Saponara verso il Lecce. Serve sostanza, ma ancora non ho capito il budget della Fiorentina, che credo sarà buono ma non superlativo. L’investimento importante per il regista, sicuramente Tonali piace, poi per gli stranieri più tardi arrivano peggio è. Ho diverse perplessità per le tempistiche, ma ora si deve accelerare con le entrate. Chiesa? Situazione che si sta trascinando da troppo tempo, ora inizierà la questione legata al rinnovo di contratto, che non dovremmo vivere come tutta quest’altra questione. Il Lecce è vicino a chiudere sia Venuti che Saponara.