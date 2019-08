Pedullà: “Demme obiettivo concreto per la Fiorentina”

Si può entrare nella parte decisiva della trattativa per Diego Demme (SCHEDA) del Lipsia, che già da tempo è entrato nel mirino viola. Come riferisce Alfredo Pedullà sul suo portale il centrocampista è un obiettivo concreto della Fiorentina indipendentemente da Nainggolan. Secondo il noto giornalista esperto di mercato, ci sarebbe anche l’accordo sull’ingaggio fissato per 1,8 milioni a stagione. I tedeschi chiedono 15-16 milioni, ma si potrebbe trovare la giusta quadra con 12 più bonus.