Pedullà: “De Paul? L’Udinese magari fa uno strappo alla regola. Il mercato viola ha risentito di una cosa”

Alfredo Pedullà è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana per dare gli aggiornamenti sull’ultima giornata di mercato viola:

Non è andata bene per Raphinha, vediamo se può esserci un discorso per De Paul, anche se non mi sembra in linea con la politica dell’Udinese privarsi all’ultimo di un giocatore così importante. Oudin (la scheda) è un buon talento, certo non è Raphinha ma in alternativa è una buona carta. Non ho mai creduto alla possibilità di Politano, l’Inter è sempre stata molto chiara. Magari l’Udinese decide di fare uno strappo alla sua regola, ma il mercato viola ha accusato la partenza ritardata dovuta al cambio di proprietà. In uscita al momento non mi risulta nulla.