Pedullà: “Cutrone può essere il nome giusto per l’attacco viola, Zaza e Piatek…”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Alfredo Pedullà, queste le sue dichiarazioni:

Iachini deve ridare un senso di appartenenza e tagliare i rami secchi della rosa, in passato è stato sottovalutato. La società dovrà fornirgli i giusti rinforzi. Quello della Fiorentina sarà un mercato diverso dal solito, deve riparare una situazione difficile. La Fiorentina deve fare tre cose, un difensore, un centrocampista ed un attaccante. Cutrone è scontento al Wolverhampton, vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione, potrebbe essere il nome giusto. Zaza non sarà ceduto dal Torino. Di Piatek si parla troppo, il Milan cercherà di rivalutarlo accanto a Ibra, se lo cederà lo farà solo in prestito. Confermo il gradimento del Lecce per Saponara, sono state chiarite le polemiche estive che riguardavano il caso Venuti. Mi aspetto che Pedro venga ceduto in prestito se ci saranno rinforzi in attacco.