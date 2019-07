Pedullà: “Con Chiesa si vede tutta l’inesperienza della nuova proprietà”

Sul futuro di Federico Chiesa si è espresso anche il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà al Pentasport su Radio Bruno:

In tutta questa storia, che ormai è diventata lunghissima, si denota l’inesperienza della nuova proprietà. Con Chiesa stanno sbagliando strategia. Se la società blinda il ragazzo, sarà una promessa di matrimonio che andrà oltre l’anno. Mi chiedo solo una cosa: ma perché Chiesa non si è mosso per tempo chiedendo la cessione? La Juve, nel caso, dovrà vendere prima qualcuno.