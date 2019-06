Pedullà: “Chiesa-Commisso? Servirà entusiasmo reciproco. Dopo l’incontro più scenari possibili”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana per commentare le ultime di mercato della Fiorentina di Commisso. Chiesa rimane la prima trattativa:

“De Rossi lo prenderei ovunque, a maggior ragione a Firenze. Tra oggi e domani sera dovrebbe rientrare in Italia, dopo di chè con i contatti che ci sono stati negli ultimi giorni avremo sicuramente spiegazioni a riguardo con i diretti interessati. Chiesa? Penso che Commisso abbia fatto molto bene a non disturbarlo durante la Nazionale. Credo che a breve avverrà l’incontro tra Chiesa e Commisso. Da li potrebbero venir fuori scenari diversi. Il presidente che deciderà di trattenere Chiesa in tutti i modi, andando però allo scontro totale con il rischio di perderlo in scadenza. Altra posisbilità è l’imposizione dello stesso giocatore, ormai deciso a cambiare squadra per raggiungere i massimi palcoscenici.

Non so chi tra i due sia in vantaggio nella trattativa ma per me serve una reciproca bontà ed entusiasmo. La Juventus con la Fiorentina non ci ha mai parlato ed è piena di esterni offensivi. L’aspetto predominante deve essere quello della serenità reciproca, a maggior ragione se Chiesa rimanesse in viola almeno un’altra stagione a Firenze.

Borja Valero bis? Non sono favorevole ai ritorni. Due anni fa lo spagnolo ha fatto la sua scelta, cambiando squadra e andando a prendere molti più soldi.

Veretout ha un’offerta più importante da parte della Roma ma in questo momento sta optando per il Milan”.