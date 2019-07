Pedullà: “Boateng vuole restare in Italia, è una pista concreta”. Su Khedira e Demme…

Di seguito il contenuto dell’intervento di Alfredo Pedullà ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “A Khedira non ho mai creduto, non fosse altro che per i sei milioni di ingaggio. Cavalcare il suo nome avrebbe significato andare a sbattere contro un muro. Demme? Il fatto che Pradè abbia detto che il giocatore piace è significativo. Boateng? Per motivi personali vuole restare in Italia, è una pista abbastanza concreta. Ricapitolando, gli investimenti in vista sono: Lirola (o alternative), Demme più un altro centrocampista, poi Boateng e una punta esperta. In uscita per Saponara c’è il Lecce che spinge più del Brescia”.