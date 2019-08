Pedullà: “Accordo totale per Demme. Nainggolan? Cagliari pagherà 90% dell’ingaggio”

Di seguito l’intervento di Alfredo Pedullà ai microfoni del Pentasport per il consueto punto sul mercato della Fiorentina: “Per Nainggolan il Cagliari ha deciso di pagare il 90% dell’ingaggio, in più ha prevalso la volontà di Nainggolan che era quella di tornare a Cagliari. C’è stato chi ha parlato di visite mediche imminenti, e anche chi ha detto che la Fiorentina sarebbe stata disposta a pagare tutto l’ingaggio, ma erano notizie prive di fondamento. Comunque non parlerei di delusione. Demme? Ha un contratto corto con il Lipsia, punta ad andare via. Ci sono contatti continui con il suo agente e c’è un accordo totale con la Fiorentina. Il suo cartellino costa 8/9 milioni, non 15/16 come ho sentito. Benassi? In questo momento è dentro il progetto, il Genoa ha provato sondaggi forti ma è stato respinto. La Fiorentina lo considera un patrimonio. Sottil? La sua situazione è in stand-by, più difficile da decifrare rispetto a quelle di Castrovilli e Ranieri che ad oggi fanno parte della squadra di Montella”.