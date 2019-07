Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto del mercato della Fiorentina a Radio Bruno: ecco le sue parole:

Pezzella da 1 a 10 piace 11 a Fonseca, ma non credo che l’affare si farà; la prima scelta è Alderweireld, poi il capitano viola, per cui Commisso risponderà picche: mi stupirei se Pezzella vestisse giallorosso.

Credo che possa arrivare un ricambio a livello di centrali, mentre sugli esterni la telenovela Lirola dovrebbe concludersi entro Ferragosto. Biglia, notizia di giornata, è trattato dal Genoa. Centrocampisti come lui e Borja hanno ancora qualcosa da dare.

Tonali? Cellino, il presidente del Brescia, è un simpatico bugiardo: sa che le grandi si sono defilate, sa che piacerebbe molto alla Fiorentina. Il prezzo oscilla tra i 25 e i 28 milioni, se si presentasse qualcuno con quei soldi l’affare potrebbe essere discusso.