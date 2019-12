Pedro, dopo il rimprovero è tempo di inchino

Nella gara contro il Cittadella, anche se a gara in corso, ci si aspetta una risposta concreta e forte da Pedro, come fece Vlahovic in agosto contro il Monza. Come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano non si è fin qui praticamente mai visto, se non qualche partita in Primavera e pochi minuti in Serie A. Dopo il rimprovero di Montella, che gli chiedeva di stare maggiormente in area, in Coppa Italia il ragazzo ha la possibilità di far iniziare nuovamente il suo percorso, magari con uno dei suoi proverbiali inchini, per dimostrarsi una risorsa importante per la squadra, e magari anche per la Nazionale Brasiliana.