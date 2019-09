Pedro arriva domattina: i dettagli del primo giorno viola dell’attaccante

Il volo che porterà Pedro in Italia, rivela Globoesporte.com, è partito alle 14:35 alla volta di Roma, dove atterrerà intorno alle 7 del mattino per poi raggiungere Firenze. Dopo le visite mediche, il giocatore firmerà il contratto. Lo accompagnano il padre e l’agente Marcio Giugni.

La trattativa si è sbloccata ieri, dopo l’incontro tra il presidente del Fluminense, gli agenti di Pedro e un rappresentante di Artsul, possessore della metà dei diritti economici del giocatore; in contemporanea, uno degli agenti era a Firenze, in diretto contatto con i viola. L’attaccante poteva partire prima, ma non c’erano voli disponibili.