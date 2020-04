Pecci: “Dopo questa emergenza non vedermo più spese folli. Credo che comunque il campionato vada finito”

Eraldo Pecci, ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio Viola in diretta su Lady Radio sull’eventuale ripartenza del campionato:

Penso che i tempi per la ripartenza debba darli la scienza, dovremo tagliarci tutti un dito per evitare che qualcuno si debba tagliare la mano o un braccio, serve difatti un accordo comune. Credo comunque che il campionato vada finito: se si può giocare un Mondiale a Natale o un Mondiale a 50 gradi, credo che a maggior ragione si possa finire anche un campionato. Il problema è che adesso gli interessi economici stanno crescendo molto, per cui ognuno deve stare attento alla propria cassa, si sta cercando principalmente di lucrare sul calcio. Commisso? E’ affezionato a questa squadra e questa città , per i risultati servirà pazienza. Il calciomercato sicuramente risentirà della crisi post pandemia, credo che si riuscirà magari a rinforzarsi spendendo il giusto, certe cifre non le vedremo più