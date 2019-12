Pazienza: “Non do troppe colpe a Montella. Vlahovic non basta, serve un altro attaccante”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Michele Pazienza, è intervenuto a Lady Radio:

Contro il Lecce la Fiorentina ha giocato un buon primo tempo, ma non ha sfruttato le occasioni create. Non può permettersi di sbagliare 3-4 occasioni da gol. Mancano Ribery e Chiesa ed è normale che la squadra vada in difficoltà. Vlahovic non può reggere il peso dell’attacco da solo, è troppo giovane. Prenderei un altro centravanti. Chiesa? La sua situazione va chiarita definitivamente. Montella? Nel momento più bello ha perso i giocatori più importanti ed è andato in difficoltà, non gli do troppe colpe. Mi auguro che la Fiorentina faccia risultato stasera, sono ottimista, Montella conosce i rischi.