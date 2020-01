Pazienza: “Fiorentina di Iachini diversa da quella di Montella. Ora Napoli completo”

A Radio Marte è intervenuto Michele Pazienza, doppio ex di Napoli-Fiorentina: “Il Napoli deve ritrovare la vittoria per recuperare la stagione. Ho visto allo stadio la Fiorentina contro l’Atalanta e devo dire che è apparsa diversa da quella di Montella nell’intensità e nell’interpretazione della gara. Con Iachini la squadra difende e riparte con 11 effettivi. Adesso, gli attaccanti spendono molte più energie perché quando recuperano palla devono poi attaccare 50 metri di campo e bisogna un po’ prendere il ritmo. Con Demme e Lobotka il centrocampo del Napoli è completo e adesso toccherà a Gattuso in base al momento e agli avversari schierare il miglior duo”.