Paulo Sousa: “Normale che l’Arsenal mi voglia. Mi aspetto che Macia mi accontenti…”

Pensate che Paulo Sousa sia cambiato? Vi sbagliate. E oggi in conferenza stampa è arrivata la riprova. L’ex tecnico della Fiorentina lavora infatti al Bordeaux, protagonista di un buon avvio di stagione (CLASSIFICA), e non le manda a dire sull’argomento mercato di gennaio. Interlocutore un altro ex viola come Eduardo Macia, uomo mercato dei Girondini: “Questa squadra deve continuare a crescere e per farlo servono investimenti. Eduardo conosce le nostre esigenze, servono giocatori in ogni reparto” il messaggio forte e chiaro del portoghese. Che ha poi commentato i rumors che lo accostano all’Arsenal (LEGGI QUI): “E’ normale, quando ottieni buoni risultati le cose accadono… Sono focalizzato sul Bordeaux, ma sarò io a prendere le decisioni, non certo il mio agente” ha detto Paulo Sousa.