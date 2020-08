Pato proposto in Serie A: avanti una genovese, ma c’è anche la Fiorentina

Curiosa indiscrezione di mercato riportata dal sito calciomercato24.com, la vecchia conoscenza della Serie A, Alexandre Pato si è svincolato dal San Paolo. L’ex attaccante del Milan sarebbe stato proposto a Genoa, Fiorentina e Benevento. In particolare sembra essere il Grifone il primo club in lizza per l’attaccante brasiliano.

-> TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA