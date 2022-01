Pasqualin: “Vlahovic sta operando nel suo diritto. A gennaio non se ne andrà”

Le parole dello storico procuratore sulla vicenda Vlahovic

Intervenuto a TMW Radio, lo storico procuratore Claudio Pasqualin ha detto la sua sulla vicenda Vlahovic e sulla possibilità che lasci la Fiorentina già a gennaio: "Credo che non si possa fare, un trasferimento così pesante non si fa a gennaio. Il giovanotto si è chiuso in un silenzio-dissenso: è probabile che andrà alla Juventus, ma lo farà a giugno. L'Arsenal è disposto a offrirgli 7 milioni l'anno, quindi anche altri club lo faranno ed è inevitabile per la Fiorentina perderlo ma non ora.