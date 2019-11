Pasqual: “Vicenda Chiesa toglie serenità al gruppo, ma si deve individuare un solo colpevole”

L’ex capitano viola Manuel Pasqual al Pentasport di Radio Bruno:

Ho ancora voglia di giocare, non è uscito niente di clamoroso e qualche offerta l’ho rifiutata per lontananza di Firenze dove ho deciso di vivere. Ho parlato con la Fiorentina ma non eravamo della stessa idea sul mio ritorno. Il Venezia mi ha cercato ma non c’erano i presupposti per andarci. Fiorentina? C’era grande entusiasmo all’inizio, era normale così. Un mese fa la squadra era lanciata col gioco e i risultati, ora è un po’ tornata nel buio anche per assenze e squalifiche che son state numerose. È importante avere un gruppo saldo e con le idee chiare, adesso la squadra in campo non mi sembra averle. Chiesa? Tutte le vicende relative al suo futuro non portano tranquillità nello spogliatoio e nemmeno a lui. E’ un giocatore importante, oggi ha molta pressione addosso perchè tutti si aspettano che sia un trascinatore. Montella? Faceva un bel gioco, servivano le sue idee per riportare entusiasmo. Oggi si sentono critiche e mugugni visto che oltre al gioco stanno mancando i risultati. Le cose non stanno andando bene, i senatori del gruppo si prendono le responsabilità ma è giusto che ognuno si assuma le sue. Quando le cose non vanno la colpa è di tutti.