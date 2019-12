Pasqual: “Con Commisso si può tornare in Europa. Montella? Stravolgere è rischioso…”

Manuel Pasqual è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare (anche) le ultime vicende di casa Fiorentina: “Commisso sta facendo le cose bene e in maniera abbastanza rapida, la Fiorentina con lui può tornare ad ambire all’Europa. Montella? Al momento i risultati non sono dalla sua parte. Per invertire la rotta negativa non so se sia il caso di fare stravolgimenti, si rischia di far perdere a tutti la bussola”.