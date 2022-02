Pasqual: “ACF, stasera te la giochi. Ikoné? Ha il problema che non ha Vlahovic”

L'analisi da parte dello storico capitano gigliato

"L’Atalanta non è nel suo momento migliore. Ha perso Zapata per infortunio, ha ceduto Gosens all’Inter. A volte la fortuna sta anche nell’affrontare le squadre in determinati momenti della stagione. La Fiorentina stasera potrà giocarsi le sue chances. La Juventus ha preso Vlahovic perché adesso può contare su un giocatore pronto che conosce già il campionato. Ikonè è un giocatore di qualità. L’unico interrogativo appunto è l’adattamento al gioco di Italiano. Anche la lingua è uno scoglio. Conoscere quelle dieci parole che ti aiutano in campo e nelle spogliatoio è fondamentale”.