Partecipa al PentaQuiz e diventa campione del Pentasport. Le info

A partire dallo stop del campionato il 16 novembre il Pentasport di Radio Bruno sta preparando una bella sorpresa per i tifosi viola che conoscono la storia della Fiorentina. Chi vorrà partecipare al quiz che comprende ben 350 domande preparate da Ruben Lopes Pegna, dovrà prenotarsi al 388.4677265. I primi 32 tifosi si batteranno per diventare il CAMPIONE DEL PENTASPORT. Per tutti gadget di Radio Bruno e fantastici premi per i vincitori. Cosa aspettate, preparatevi al meglio e lasciate un vostro messaggio al numero scritto sopra.