Paparesta su Castrovilli: “Preferimmo mandarlo alla Fiorentina anziché alla Juve”

Ex numero uno del Bari, Gianluca Paparesta ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell’avvio di stagione di Gaetano Castrovilli, fresco di rinnovo con la Fiorentina: “Sono felice per il suo ottimo avvio alla Fiorentina e per il suo rinnovo di contratto, nessuno gli ha mai regalato niente e si è meritato tutto questo sul campo. Nel 2016 scegliemmo di mandarlo al Viareggio con la Fiorentina, aveva solo 19 anni ma su di lui c’erano già tantissime squadre tra le quali la Juventus”. Sul suo percorso per arrivare ad essere titolare in viola: “A Cremona è cresciuto a dismisura e, dopo questa partenza sprint non può più essere considerato semplicemente una sorpresa. Merito anche degli insegnamenti di Montella, che è riuscito a trovargli la giusta collocazione tattica e lo sta aiutando a crescere nelle due fasi di gioco. Nazionale? Mancini non ha paura di lanciare i giovani e sono convinto che presto toccherà anche a Gaetano. La maglia azzurra sarebbe un altro traguardo meraviglioso, la miglior ricompensa dopo tanti anni di sacrifici e duro lavoro da parte sua e della sua famiglia”.