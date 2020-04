Panchina Fiorentina, Spalletti il sogno ma a Verona sono sicuri: Juric è in vantaggio sugli altri

La Fiorentina ha già concluso per una cifra importante, venti milioni di euro che potrebbero arrivare a venticinque, la cessione di Amrabat. Il faro marocchino del centrocampo gialloblù, potrebbe essere allenato dallo stesso mister nella prossima stagione. Il primo obiettivo, per il facoltoso Commisso resta Luciano Spalletti. Un allenatore che piace ai tifosi viola. L’ingaggio non spaventa la Fiorentina, casomai è l’ex mister dell’Inter che vuole attendere un’altra proposta. Iachini a fine stagione lascerà la panchina dei toscani e in un’ipotetica volata fra D’Aversa del Parma, l’ex romanista Di Francesco e Juric del Verona, il croato sarebbe in vantaggio. Lo scrive L’Arena, giornale di Verona.