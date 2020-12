Pagnini: “Valeri è bravo, ma avrei preferito uno meno esperto”

Simone Pagnini commenta a Lady Radio l’arbitro in campo questa sera per Fiorentina-Sassuolo

Paolo Valeri è una scelta corretta anche perché la Fiorentina naviga in brutte acque e il Sassuolo è in alta classifica, però da società in difficoltà che gioca in casa avrei preferito magari un arbitro meno esperto, ma non possiamo certo dire niente a Rizzoli visto che ci manda quasi sempre arbitri internazionali. Io credo che in queste 11 partite non ci sono state direzioni arbitrali che hanno influito sul risultato.