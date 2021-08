Paganin: “La mano di Italiano si vede, ma servono innesti. Gonzalez ha valore”

L'opinionista delle reti Mediaset dice la sua dopo aver commentato la Fiorentina in Coppa Italia col Cosenza

Cosa manca alla Fiorentina? Serve una rosa profonda e giocatori di qualità che possano alzare il livello medio. Occorrono tempo e pazienza, per risalire un po' alla volta la classifica e tornare davanti ai vari Sassuolo e Verona. Si dovrà intervenire assecondando le richieste dell'allenatore, inutile prendere giocatori che facciano soltanto numero. A me Pulgar non dispiace in quella posizione, così come mi intriga il giovane Bianco.