Paganin: “Se si vuol far giocare Chiesa fuori ruolo, va capita una cosa. Il 3-5-2 non regge”

L’ex calciatore anche della Fiorentina Massimo Paganin ha parlato a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio:

“Chiesa? Se fai giocare un calciatore fuori ruolo è difficile che renda. Lui rende molto da esterno, perché si sfruttano le sue caratteristiche. Se gli si vuol far cambiare ruolo, si deve capire se ha la maturità tattica per farlo. Ma certe cose può vederle solo un tecnico. La Fiorentina ha una posizione non buona vista la rosa a disposizione, il 3-5-2 non dà equilibrio in questo momento”.