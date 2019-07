Padoin: “Chiesa? Un altro anno a Firenze gli farebbe bene. Llorente completo”

Ai microfoni di Radio Bruno Simone Padoin ha parlato anche di Fiorentina e dell’interesse dei viola per Fernando Llorente: “La nuova proprietà è venuta coi presupposti giusti, Firenze è una piazza che merita dei grandi investimenti, una grande lungimiranza. ed è una città passionale. Obiettivo Europa League? Ci sono molte pretendenti, ma escluse Juve, Napoli e Inter tutte le altre squadre possano ambire a qualcosa di buono e giocarsi l’accesso all’Europa, serve ‘solo’ continuità.

Chiesa? Ha già dimostrato grandissime qualità, deve capire se vuole fare il salto subito e giocare un po’ di meno o se essere il leader e rimanere a Firenze. Un altro anno in viola gli farebbe bene perché è giovanissimo e può migliorare, la Fiorentina è una società blasonata e farà di tutto di mantenere il ragazzo. Llorente e Pavoletti? Fernando penso che sia un giocatore completo, Pavo non lo scopro di certo io, ha segnato tanti gol: sono due giocatori importanti. Mercato in ritardo? Lo è per tante squadre, ma è solo una fase, nel corso dei ritiri allenatori e presidenti se ne accorgeranno e anche la Fiorentina ha tutto il tempo per rimediare”.