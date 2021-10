Paci: “Commisso onesto su Vlahovic. Ecco chi vorrei al suo posto”

Il parere del noto tifoso viola sulla vicenda Vlahovic

"Se andrà via a gennaio? Forse sì, non c'è più rapporto con i tifosi. Se ho condiviso l'uscita di Commisso? Quando arrivò a Firenze mi stava simpatico, ma pensavo che i suoi modi di fare fossero troppo esagerati. Secondo me le parole su Vlahovic sono segno di onestà da parte di Commisso. E' stato leale (...). Come si dice a Firenze, i procuratori tirano a fare ciccia.