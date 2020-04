Paci a VN: “Castrovilli il mio giocatore preferito, Commisso mi piace”. Sulla sua iniziativa benefica…

Il comico toscano Alessandro Paci è intervenuto questo pomeriggio nell’ormai consueta diretta Instagram che ViolaNews.com trasmette dal proprio canale ufficiale. Incalzato dalle domande del nostro vicedirettore Simone Bargellini, ha detto:

Il mio giocatore viola preferito? Castrovilli. Chiesa è potentissimo, per carità, averne di Chiesa, però quelli che mi piace avere e vedere sono calciatori tipo Castrovilli o Ribery. Del passato Antognoni, Bati, Rui Costa… La squadra dei vent’anni, del resto, rimane sempre nel cuore, anche se gli ultimi due hanno giocato in viola quando io ne avevo trenta… Il mio amico Massimo Ceccherini? C’è stato un periodo in cui si offendeva per qualsiasi cosa gli dicessi sulla Fiorentina, siamo grandi tifosi tutti e due. Io ero per Cecchi Gori, lui per me era un mito. Secondo me era stata aizzata l’opinione pubblica contro di lui. Della Valle prendendo la Fiorentina gratis si è fatto una pubblicità immensa, Commisso mi piace, come persona e come modo di fare le cose. Per il prossimo anno Iachini mi convince. È chiaro che è uno che punta molto a non rischiare, e chi non risica non rosica. Chi nel caso si dovesse scegliere un nuovo tecnico? Sia Juric che De Zerbi mi piacciono, vediamo…