Orsi: “Non so se la Fiorentina si risolleverà mai. Ecco il segreto della Lazio”

Il pessimismo dilaga, anche fuori da casa Fiorentina

Redazione VN

Nando Orsi, commentatore televisivo ed ex portiere della Lazio, ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida del prossimo weekend tra i biancocelesti e la Fiorentina:

"La Fiorentina deve stare molto attenta, c'è grande entusiasmo in casa Lazio che ha spostato in avanti gli obiettivi stagionali in relazione alle difficoltà delle strisciate. Il tridente leggero? Quasi tutto l'undici titolare di Sarri ha avuto costi irrisori, certo ci sono stati anche acquisti sbagliati ma se penso che Immobile è costato solo 8 milioni..."

Fiorentina — "Non è la stessa dello scorso anno, questo è sicuro. Alcuni giocatori sono cambiati, c'è qualche infortunio di troppo e l'allenatore non mi sembra esente da colpe. Ci sono difficoltà anche sul piano mentale, non so se i viola riusciranno mai a decollare andando avanti così. Il pericolo, per la Lazio, è dato dal picco momentaneo che ogni squadra può trovare ogni tanto".

Gestione Lotito — "Tanto per cominciare, Lotito vuole creare senso di appartenenza: su tutti Milinkovic-Savic, che ha difficoltà a lasciare la Lazio perché innamorato dell'ambiente. Non tutti funzionano così, ma con i risultati e il senso di appartenenza si ottiene questo. Romagnoli è un tifoso, Pedro poteva benissimo tornare in Spagna, Felipe Anderson ha scelto di tornare. In questo momento l'obiettivo è la Champions, la squadra è quadrata e la dirigenza non fa il passo più lungo della gamba".