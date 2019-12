Orsi: “La Roma faticherà a Firenze. Florenzi? Non è il più forte al mondo, giallorossi quarti senza di lui”

L’ex portiere giallorosso Nando Orsi a Radio Radio:

La Roma ieri doveva vincere per forza. Venerdì con la Fiorentina è una partita come quella dell'Inter, i giallorossi cercheranno di vincere ma i viola non muoiono mai. Florenzi? Non è il terzino più forte del mondo, non è uno che aggiunge qualcosa in più o in meno, la Roma senza di lui è quarta. Se dovesse andar via se ne farebbero tutti una ragione.