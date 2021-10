Orsi: “Fiorentina, la strada è quella giusta. Ma i 5 cambi sono poco risolutivi”

"I viola hanno una buona classifica e rispetto agli scorsi anni sono più difficili da battere..."

"Per vincere le partite devi tirare in porta. La Lazio ha tirato una volta, forse due ed ha vinto. Non è una questione di qualità, i biancocelesti si sono chiusi ostruendo le fonti maggiori di gioco della Fiorentina. Direi che i viola comunque hanno fatto una buona gara, anche se il risultato li penalizza. La Fiorentina ha fatto 15 punti in 10 gare, è una buona classifica. Non si è neanche troppo lontana dalle zone importanti. Fatica nel rimediare lo svantaggio? I motivi possono essere tanti. E' l'allenatore che deve cercare di trovare delle soluzioni diverse. Ma ripeto, parlare male della Fiorentina non me la sento. E' una squadra che rispetto agli anni scorsi è più difficile da battere. La strada è quella giusta. Vlahovic? Il serbo ieri è sembrato troppo poco assistito sia dagli esterni che dai centrocampisti centrali. Panchina? Ieri c'era solo Saponara come possibile soluzione offensiva. C'è da dire che i 5 cambi delle grandi squadre sono risolutivi, mentre per i viola per adesso un po' meno..."