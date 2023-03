Orsi: “Conference? Risultato stretto, ma c’è un aspetto positivo”

L'ex calciatore e allenatore Fernando Orsi ha parlato a Lady Radio della vittoria della Fiorentina in Conference League contro il Sivasspor: "Il livello dell'avversario è basso, ma il ritorno non sarà una passeggiata di salute. Rimane il rimpianto di non aver segnato più gol, perché bastava metterci più cattiveria. Però, ci vedo un altro lato positivo: questo risultato così stretto obbliga i viola a a mantenere la concentrazione massima in Turchia".