L’ex portiere ed opinionista Ferdinando Orsi, ospite sulla rete campana Canale 21, si è soffermato sul momento del Napoli ed ha parlato della prossima sfida contro la Fiorentina:

Callejon? Io non avrei mai mandato via uno come Callejon, a Firenze non c’entra niente perchè è stato troppo dentro a questa città, poteva andare all’estero. Se resti in Italia, a Firenze, e pensi che a 500km c’è Napoli, un pò di magone ti viene. Poi gioca in un ruolo non suo come seconda punta. Fiorentina? E’ una squadra organizzata, lì davanti sono un po’ leggerini. Non è una squadra di manovali, è tecnica, vedi Amrabat, Castrovilli, Bonaventura. Secondo me davanti può giocare Kouamè insieme a Vlahovic.