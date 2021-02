Orrico: “Prandelli ha riordinato una situazione caotica”. Su Castrovilli…

Mister Corrado Orrico è intervenuto a Radio Bruno offrendo la sua visione su alcuni dei temi d’attualità di casa Fiorentina: “Il problema dei gol viola? Mancano quelli dei centrocampisti, di solito ogni squadra ne ha uno che segna un po’ di più. Castrovilli? Le qualità ci sono, che possa sbagliare qualche partita sta nelle cose. Mi piace, ha qualità da 10. Dovrebbe inserirsi con più frequenza, penso che Prandelli gliel’abbia detto. Prandelli? Ha riordinato una situazione caotica, un allenatore come lui prima o poi trova la strada giusta per far rendere una squadra che le qualità le ha”.