Orrico: “Essere affezionati al centravanti è un male: questa formula crea sempre pericoli agli avversari”

Corrado Orrico, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dell’attuale momento della Fiorentina:

Negli ultimi anni la proprietà della Fiorentina cercava di ridurre le spese prendendo giocatori a basso prezzo. Non c’era più un progetto tecnico, forse dovevano uscire prima per salutare in bellezza. Castrovilli mi ha sopreso, non lo conoscevo. Ribery è un un fuoriclasse assoluto, gioca in tutti i ruoli offensivi con naturalezza, ha una grande energia e segna pure. Finalmente una Forentina che soprende in positivo. Essere affezionati al centravanti è un male: questa formula trovata da Montella crea sempre pericoli agli avversari, con Chiesa ed il francese liberi di svariare. La mancanza di un riferimento centrale inganna gli avversari