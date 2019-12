Orrico difende Montella: “E’ il meno colpevole”. Poi la frecciata a Chiesa

“La Viola è una squadra costruita in fretta, e neanche troppo bene. L’impegno di Commisso è encomiabile, ma non basta la sua presenza per fare bene: in campo ci vanno i giocatori, e per puntare in alto ne servono di molto bravi”. E’ questo il parere di Corrado Orrico, affidato al suo editoriale sul campionato per Il Tirreno. “La Fiorentina ne ha pochi, e se poi quelli che ha non ci sono perché infortunati (Ribéry) o perché hanno la testa altrove (Chiesa), allora diventa dura per chiunque fare risultato – aggiunge -. I dirigenti non hanno grandi colpe, visto il poco tempo per la rifondazione dopo un’annata disastrosa, ma Montella ne ha ancora meno, e non sono convinto che un suo allontanamento porterebbe qualcosa in più durante una stagione che in fondo tutti, a fine estate, sapevano che sarebbe stata di transizione”. MA COMMISSO STA PERDENDO LA PAZIENZA