Orlandini: “La Fiorentina e i ritorni? Non mi convincono, anche se…”. Poi i pensieri sui nuovi

Otto giorni al Napoli, e il mercato della Fiorentina è nella fase più importante. Ne ha parlato Andrea Orlandini, doppio ex di turno: ecco le sue considerazioni in ottica viola ai microfoni di TMW:

“Non mi convincono tutti questi ritorni, anche se in effetti anch’io da giocatore poi tornai in viola. Detto questo spero che possa arrivare un giocatore importante in avanti, un bel centravanti. In Italia non ne vedo molti, forse sarà necessario guardare all’estero. Lirola mi piace, Badelj e Pulgar sono due buoni centrocampisti di regia. Boateng? Credo possa fare un campionato come col Sassuolo anche se a Firenze avrà certamente più stimoli e potrà offrire ottime prestazioni.”