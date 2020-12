Onofri: “Prenderei subito Piatek, ecco perché. La Fiorentina così in basso? Fuori dal mondo”

Claudio Onofri, bandiera del Genoa, è intervenuto a Lady Radio:

“La Fiorentina è la più grande sorpresa in negativo dell’avvio di campionato. Vero che nomi e cognomi contano poco in campo, ma leggere la classifica e poi la rosa viola fa impressione. I perché ci sono: ad esempio la collocazione di Amrabat che non è stata trovata fin da subito, la condizione di Ribery e Callejon, punte che devono maturare. Ma è anche una questione psicologica, errori come quello sul primo gol del Milan hanno gran peso. Marcare a zona è davvero rischioso, basta una spizzata. Sul rigore realizzato la difesa era piazzata male, e sono cose che non appartengono al calcio di Prandelli. C’è carenza strutturale, individuale, tattica e mentale.

Il Genoa? Qualcosa ha mostrato, ma veramente in rare occasioni, penso ai due derby e a qualche spezzone con la Roma. Il covid ha decimato la rosa, ma adesso non bisogna cercare questo tipo di alibi. La cosa fuori dal mondo, ripeto, è che ci sia la Fiorentina lì. Piatek alla Fiorentina? Lo farei subito. Al Genoa si capiva che non era un fuoriclasse, ma aveva una rapidità di slancio della gamba tale da impedire a difensori e portieri di fermarlo. Questa caratteristica è innata, non si dimentica. Certo, non arriva Van Basten, ma un giocatore che può risolvere tante partite”.

