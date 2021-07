Oliveira: “Italiano punto di svolta. Antognoni è Firenze, va tenuto”

Luis Olivera, attraverso un'intervista, ha parlato della Fiorentina e della situazione Antognoni.

Infine in merito alla situazione Antognoni: "Io penso che un uomo come Antognoni, una bandiera, debba restare. La sua presenza è importante e deve essere a contatto con la prima squadra. Ricordo che quando giocavo nella Fiorentina, Antognoni è sempre stato una persona squisita, sempre presente per parlare, per confrontarsi con i giocatori. E' importante per la squadra, la sua presenza conta tanto. E' un uomo che ha dato tutto a Firenze, la società deve tenerlo vicino alla squadra".