Oliveira: “Fiorentina, è mancata fortuna. Con Commisso è arrivata la svolta”

L’ex viola Luis Oliveira è intervenuto a Radio Sportiva per commentare lo 0-0 tra Fiorentina e Juventus:

Dal mio punto di vista la Fiorentina meritava più dello 0-0, nel primo tempo ha avuto tante occasioni per andare in vantaggio, è mancata solo la fortuna. La Juventus è forte ma non ha creato molte palle gol. I viola meritavano i tre punti, il calcio è così.

Ieri abbiamo visto un volto nuovo della squadra, anche grazie allo spettacolo offerto dai tifosi viola. Sembrava un cinema. La Fiorentina ha dimostrato di avere una squadra compatta, ora manca la vittoria. Con Commisso è arrivata la svolta dopo tanti anni.