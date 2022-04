Oliveira: “Cabral farà divertire Firenze. Salernitana? Sfida tosta ma…”

L'ex viola, Luis Oliveira, ha parlato del campionato della Fiorentina, della sfida di domani e delle qualità di Cabral

Luis Oliveira, ex viola in campo nella famosa sfida di Coppa UEFA sospesa per la bomba carta a Salerno, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della sfida di domani della Fiorentina: "Non sarà una sfida facile per la Fiorentina. La Salernitana ha fame di punti vista la situazione in cui si ritrova, ma credo che i viola possano sfruttare la cosa a loro favore. Potrebbero lasciare molti spazi e giocare con sfacciataggine e noi dovremmo essere bravi a sfruttarli".