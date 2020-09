Nuovo Stadio, Commisso pensa al modello Juventus. Adesso il progetto preliminare, tre strade per il futuro. I ricavi…

Rocco Commisso non vuole più perdere tempo e il nuovo stadio della Fiorentina è un pensiero fisso. Entro 60 giorni il club gigliato consegnerà un quadro di intervento sugli elementi architettonici del Franchi da salvaguardare, nei successivi 120 giorni è attesa la risposta dei Beni Culturali. A quel punto, l’obiettivo sarà quello di concentrarsi sulla proprietà dell’impianto e del terreno, con Commisso che ha tre strade. La prima è quella di continuare a pagare l’affitto, la seconda è comprare i terreni di Campo di Marte (ad un prezzo salato) e la terza, la preferita di Rocco, è il diritto di superficie, con la Fiorentina che diventerebbe proprietaria degli immobili per 99 anni. I ricavi dei toscani passerebbero dagli attuali 93 a 225 milioni, con 50 mila metri di area commerciale che potranno non essere tutti a Campo Di Marte. Il modello da imitare potrebbe essere la Juventus, ma Commisso sarebbe pronto a mettere sul piatto un progetto ancora più faraonico di quello dei bianconeri, con costi stimati di 5 miliardi in 10 anni. Adesso c’è attesa per il progetto preliminare. Lo scrive La Repubblica.

