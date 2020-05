Nuovo nome dalla Spagna: per la difesa piace Salisu

La Fiorentina sta cercando rinforzi per la difesa, e uno dei giocatori che piace arriva dalla Spagna, e si tratta di Mohammed Salisu, difensore ghanese classe ’99 del Real Valladolid. Il ragazzo si è messo in mostra, tanto da attirare le attenzioni anche di altre squadre in Europa, Atletico Madrid su tutte, come riporta il portale spagnolo Fichajes.com. Il prezzo del giocatore potrebbe aggirarsi sui 13 milioni di euro.