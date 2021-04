Nuovo allenatore Fiorentina, tutto su Gattuso: i dettagli del contratto

Ormai l'allenatore del Napoli è l'unico candidato per la panchina viola

Accelerata della Fiorentina per il nuovo allenatore. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, siamo ai dettagli per definire l'intesa tra la dirigenza viola e Gennaro Gattuso. Sembra essere stato decisivo in questo l'arrivo in Italia del patron Rocco Commisso. Per l'attuale tecnico del Napoli è pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo anno, a due milioni netti a stagione di ingaggio. Le parti ne hanno già parlato e la notizia pare essere arrivata anche ai partenopei, impegnati a ricercare il sostituto.