Nuova sponsorizzazione in arrivo per la Fiorentina: Beyfin sarà Local Partner dei viola

Altra partnership in arrivo per la Fiorentina. Per la stagione 2019/20 infatti, Beyfin sarà Local Partner della squadra viola e apparirà nei cartelloni a bordo campo durante le partite interne dei viola. Questo un estratto del comunicato dell’azienda:

L’azienda sta crescendo in questi mesi con acquisizioni di società del settore ma vuole anche rafforzare il brand comunicando i suoi valori a livello nazionale. E’ con questo obiettivo che il Gruppo Beyfin ha scelto di sponsorizzare la squadra di Serie A ACF Fiorentina nella prossima stagione calcistica, al via tra pochi giorni. La storia di Beyfin ha le sue radici a Firenze, anche per questo ha scelto di diventare Local Partner della sua squadra del cuore. La società viola è passata recentemente di proprietà all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso che ha l’obiettivo di riportare la Fiorentina ai livelli che Firenze merita. Beyfin scende in campo allo Stadio Artemio Franchi: l’accordo siglato con ACF Fiorentina permetterà al marchio Beyfin di avere visibilità sui led a bordo campo nelle partite casalinghe del campionato di Serie A e Coppa Italia.